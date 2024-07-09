عثر على 12 مهاجرا سوريا وجزائريين اثنين وقد توفوا عطشا في الصحراء الجزائرية قرب الحدود الليبية، كما فقد خمسة سوريين آخرين، وفق ما أفاد مواطن سوري مكلف من السلطات السورية بمتابعة شؤون المهاجرين.



وقال بسام فروخ المكلف من السفارة السورية بالجزائر بملف المهاجرين غير القانونيين لوكالة فرانس برس «انطلق الضحايا من ليبيا الثلاثاء باتجاه الجزائر، ويبدو أن السائق ضل الطريق، وتم العثور عليهم أول السبت الماضي بعد أن تاهوا في الصحراء».



وأضاف «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من أهالي المهاجرين، كان عدد السوريين في الرحلة 17 ولدينا أسماؤهم. لذلك ما زال البحث جاريا عن خمسة مفقودين نعتقد أنهم توفوا للأسف أيضا».



وأشار فروخ إلى أن جثث الضحايا نقلت إلى مستشفى برج عمر إدريس جنوب شرق الجزائر العاصمة، وأن السفارة السورية بالجزائر أبلغت أهالي المتوفين أنها مستعدة لتسهيل نقل الجثامين في حال قرروا دفنها في سورية.



وذكرت جمعية غوث للبحث والإنقاذ الجزائرية المختصة في إنقاذ التائهين في الصحراء أن الضحايا الذين نشرت أسماءهم «تم العثور عليهم في منطقة بلبور» البعيدة نحو 70 كلم عن برج عمر إدريس.