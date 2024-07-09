أعلن مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عن أسماء الفائزين بمعرض التصميم الهندسي الـ 46 المنعقد تحت رعاية د.نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمقام خلال الفترة من 2 الى 4 الجاري في كلية الهندسة والبترول الحرم الشمالي ـ مدينة صباح السالم الجامعية.



وشهد الإعلان وتكريم المشاريع الفائزة حضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، والعمداء المساعدين ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول وعدد من قياديي الجامعة ومساعديهم، وممثلي الجهات الراعية للمعرض.