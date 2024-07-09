ليلى الشافعي



وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و«نماء» الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أمس اتفاقية منحة لتقديم المساعدات ودعم إحالات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين السوريين في لبنان، واستشارات الرعاية الصحية الأولية المدعومة للاجئين والمجتمعات المضيفة، ووقعها ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين الربيعان، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بحضور رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي ورئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء» عبدالعزيز الكندري.



من خلال هذه المساهمة، ستتمكن المفوضية من دعم 320 فردا وتقديم 2000 استشارة صحية للاجئين والاسر في لبنان ودعم تكلفة اللاجئين الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة منقذة للحياة في المستشفيات.



وقال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور إن الشراكة بين «نماء»، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجسد القيم الإنسانية لاسيما في مساعدة النازحين واللاجئين ومن يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني، فلا يمكن لأي جهة العمل منفردة لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، مبينا أن الاتفاقية تجسد التزام الجمعية الجاد تجاه تحسين الظروف الصحية للاجئين والأسر الأشد احتياجا في لبنان.



وأضاف المذكور: الشراكة في العمل الخيري والإنساني هي الأساس لتحقيق تأثير مستدام وفاعل فلا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل بمفردها في مواجهة التحديات الإنسانية المعقدة ونحن بحاجة إلى توحيد الجهود والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتقديم المساعدات اللازمة وتحسين جودة الحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها، لافتا إلى ان الاتفاقية تجسد التزامنا العميق بتحسين الظروف الصحية للاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجا في لبنان ونؤمن بأن توفير الرعاية الصحية الأساسية والدعم الضروري هو حق إنساني يجب أن يكون متاحا للجميع.



بدورها، أشادت ممثلة المفوضية نسرين الربيعان بالمساهمة المقدمة من «نماء»، قائلة: لا يزال لبنان أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم من حيث نصيب الفرد، حيث تقدر الحكومة في لبنان أن وجود 1.5 مليون لاجئ سوري يجعل لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وقد أدى الانكماش الاجتماعي والاقتصادي إلى ارتفاع هائل في نسبة الفقر المدقع ومخاطر الحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة، ونأمل أن يسهم هذا التبرع في تخفيف بعض من الأعباء الملقاة على عاتق العائلات ومساعدتهم بطريقة تحفظ كرامتهم من خلال المساعدات الصحية.