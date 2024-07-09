أطلقت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، حملة ترويجية لصيانة نظام تكييف السيارة، وذلك لتضمن لعملائها الكرام تجربة قيادة ممتعة ومريحة خلال فترة الصيف.



وتمكن الحملة الجديدة التي أطلقت تحت شعار «صيفك منعش مع خدمة هيونداي المميزة» مالكي موديلات هيونداي 2019 وما قبل من الحصول على خدمة تشمل التحقق من أداء نظلم التكييف، وإعادة تعبئة غاز التكييف (الفريون) مقابل 15 دينار فقط، ويتوافر العرض حصريا في مركز الخدمة الرئيسي في منطقة الشويخ، ولضمان استفادة أكبر عدد من مالكي سيارات هيونداي من هذا العرض، فإن شركة شمال الخليج التجارية سوف تستمر في استقبال العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة حتى 30 سبتمبر المقبل.



وتعكس الحملة الجديدة حرص شركة شمال الخليج التجارية على توفير أفضل العروض وأعلى مستويات جودة الخدمة في إطار سعيها المستمر للارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها. ويجدر الذكر أن القيم الأساسية لشركة شمال الخليج التجارية وهيونداي العالمية تضعان راحة العميل في مركز اهتمامهما، وتلتزمان بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتقديم تجربة اقتناء تضمن راحة البال، وتجربة قيادة تتميز بالراحة والأمان.



اختارت شركة شمال الخليج التجارية مركز الخدمة الرئيسي في الشويخ لإدارة هذا العرض كونه مركز الخدمة الأحدث والأكبر والأكثر حداثة وتطورا، فقد تم افتتاح المعرض قبل أقل من عامين على مساحة إجمالية تناهز 12000 متر مربع، وقدرة استيعابية تفوق 3000 سيارة في الشهر. وصمم المركز الجديد وجهز وفق أحدث المعايير العالمية ليقدم خدمات متفوقة عبر فريق من الإداريين والفنيين عالي التدريب والكفاءة، وأحدث التقنيات وأكثرها تطورا. إضافة إلى مرافق مكيفة بالكامل وصالة انتظار رحبة فائقة الأناقة والراحة، هذا إلى جانب إجراءات عمل احترافية تضمن سرعة ودقة في الإنجاز حفاظا على وقت العملاء.