







اعلنت شركة شيري الغانم عن شراكتها الإستراتيجية مع اللجنة الأولمبية لدعم أبطالنا المشاركين في أولمبياد باريس 2024، حيث سيمثل الكويت في هذا الحدث العالمي 9 رياضيين: خالد المضف، محمد الديحاني (الرماية)، يوسف الشملان (المبارزة)، أمينة شاه (الإبحار)، سعاد الفقعان (التجديف)، يعقوب اليوحه، أمل الرومي (ألعاب القوى)، لارا دشتي، ومحمد ثابت (السباحة).



وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم للإعلان عن هذه الشراكة صرحت ممثلة «شيري الغانم» مريم عبد الهادي قائلة: «نؤمن في شيري الغانم بالعزيمة والسعي الدائم نحو التميز، وهذه القيم هي جوهر علامتنا التجارية وتتناسب تماما مع روح الألعاب الأولمبية وتفاني الرياضيين الذين يمثلون وطننا على المسرح العالمي. ففي مجموعة صناعات الغانم نحن ملتزمون دائما بتعزيز ثقافة التميز والروح الرياضية في الكويت. كما نسعى مع بعض لخلق إرث يمتد بعد الأولمبياد ليعزز الحياة الصحية، والعمل الجماعي، والسعي وراء تحقيق الأحلام في كل جوانب الحياة».



وأضافت قائلة: «عالميا، كانت شيري دائما داعمة لكثير من الأحداث والمبادرات الرياضية، معترفة بالدور الهام اللي تلعبه الرياضة في جمع المجتمعات وتعزيز روح الوحدة والتميز. فالتزامنا العالمي بالرياضة يعكس تفانينا في تعزيز نمط حياة صحي ونشط، وتشجيع الأفراد على تجاوز حدود الممكن. والألعاب الأولمبية ليس احتفالا رياضيا فقط بل احتفال بالإمكانات البشرية والعزيمة، والرغبة المستمرة في تجاوز الحدود. ودعمنا لرياضيينا يتعدى كونه أكثر من قيادة، وإنه لشرف لنا أن نقف بجانب رياضيينا الكويتيين وهم يبدأون رحلتهم نحو باريس 2024».