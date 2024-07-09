في ظل عالم تشوبه حالة من عدم اليقين وتوترات جيوسياسية وحروب ومخاوف الركود، يبحث الأفراد عن ملاذات آمنة للتحوط ضد المخاطر المحتملة، وهو ما تسبب في عودة الذهب مرة أخرى باعتباره أحد أفضل فئات الأصول في 2024.



وتتجه أسعار المعدن الأصفر لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020، بعدما ارتفعت بنسبة 12% منذ بداية العام حتى الآن، وسجلت الأسعار بالفعل مستويات قياسية بدعم من مشتريات البنوك المركزية حول العالم التي تسعى لتنويع أصولها.



ومع ارتفاع الطلب على الذهب يتزايد أيضا إنتاجه حول العالم بشكل مطرد خلال السنوات الأربع الماضية، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ويأتي أغلب إنتاجه من عدد ضئيل من الشركات العاملة بمجال التعدين منذ عقود. ولاتزال شركة «نيومونت» الأميركية هي الأولى في العالم في إنتاج الذهب عند 5.5 ملايين أوقية رغم تراجعه 8% مقارنة بـ 2022، حسب بيانات «ماينينج دوت كوم» للعام الماضي بأكمله حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر، فيما بلغ الإنتاج الإجمالي لأكبر 10 شركات تعدين الذهب بالعالم نحو 29.99 مليون أوقية خلال عام 2023.



وأرجعت الشركة الأميركية مكانتها كأكبر شركات تعدين الذهب في العالم لاستحواذها على الأسترالية «نيوكريست» للتعدين في العام الماضي بقيمة 17 مليار دولار، مما عزز تواجدها في كل من أستراليا وكندا.