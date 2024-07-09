ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة أمس، عقب اشتداد قوة العاصفة «بيريل» وتحولها إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس.



ووفقا لبيانات موقع «فلايت اوير» لتتبع حركة الطيران فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وتصدرت شركة يونايتد إيرلاينز القائمة بإلغائها 406 رحلات، تليها شركة ساوثويست إيرلاينز بنحو 268 رحلة، نقلا عن وكالة «رويترز».



وأصدرت الشركتان تحذيرات للمسافرين بشأن التأثيرات المتوقعة للإعصار «بيريل» على رحلاتهما الجوية في مطارات أوستن وكوربوس كريستي وهارلينجن وهيوستن وغيرها في المنطقة.