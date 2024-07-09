

أعلنت قوة الإطفاء العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بدورات قوة الإطفاء العام للفصل التدريبي الأول 2024-2025، مبينة أن التسجيل يبدأ اليوم الثلاثاء حتى الأربعاء 17 الجاري. وأوضحت أن الدورات هي: رقيب مشغل آلية، رقيب مفتش وقاية، رقيب سلامة وصحة مهنية، رقيب أمن، رقيب تدريب، ووكيل عريف مكافحة.



وحددت قوة الاطفاء العام جميع الشروط المتعلقة بالالتحاق، من بينها عمر المتقدم، المؤهل، اجتياز المقابلات، وغيرها من الشروط، وذلك على موقعها على منصة إكس.