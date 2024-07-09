بيع مسدسان مزخرفان كان يملكهما الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول حتى تنازله الأول عن العرش عام 1814، ويصنفان على أنهما من «الكنوز الوطنية» في فرنسا، في مزاد أمس الأول بـ1.69 مليون يورو، على ما ذكرت دار مزادات «أوزنا».



وبيع المسدسان في صندوقهما الثمين (من خشب الجوز والأبنوس مع مخمل أخضر مطرز بالذهب) مع ملحقاتهما، وهما مرصعان بالذهب والفضة، ويحملان رسما للإمبراطور عليهما. وكان الخبير جان بيار أوزنا قدر قيمتهما لوكالة فرانس برس بسعر يراوح بين 1.2 و1.5 مليون يورو.



ولم تكشف دارا «أوزنا» و«روسيني» اللتان نظمتا المزاد في فونتانبلو بضواحي باريس، أي معلومات عن هوية الشاري، لكنهما وصفتا المزاد بأنه ناجح.