

بشار جاسم الكندري



غادر الفنان أحمد العونان إلى الرياض بصحبة فريق مسرحية «الدكتور»، والتي ستعرض في الفترة من 10 إلى 15 الجاري.



فريق مسرحية «الدكتور» أحمد العونان، فوز الشطي، سلطان الفرج، فهد البناي، غادة الزدجالي، بوصابر، وهي من تأليف ايمن الحبيل واخراج عبدالله البدر.



فريق عمل المسرحية اجروا العديد من البروفات المكثفة لمدة عشرة ايام حتى يظهر العمل بالمستوى المطلوب لإسعاد الجمهور السعودي والعربي في الرياض.



وفي اتصال هاتفي مع أحمد العونان، قال: بعد نجاح مسرحية «الجار» التي عرضتها بعيد الفطر بالرياض طلبت مني هيئة الترفيه أن أقدم عملا مسرحيا جديدا وبالفعل قدمت لهم نص مسرحية «الدكتور»، بالإضافة إلى ترشيح ابطال العمل التي أتشرف بالعمل معهم، وهم فوز الشطي، سلطان الفرج، فهد البناي، غادة الزدجالي، بوصابر ووافقوا على طول والعمل من تأليف ايمن الحبيل واخراج عبدالله البدر، وراح نعرضها في هالشهر من 10 لغاية 15 بإذن الله، وفكرة العمل بشكل عام تتحدث عن تزوير الشهادات في عالم الدكاترة وكل واحد همه كلمة دكتور وحرف الدال قبل اسمه ولنا جولة كبيرة بعد موسم الرياض بالكويت وابوظبي ودبي والبحرين وقطر.



أما عن جديده في التلفزيون فيقول: راح نصور بشهر 10 مسلسل «مرضي ودحام» الجزء الثاني انا واخوي عبدالناصر درويش مع المخرج عبدالله العراك، وسيكون العرض الأول لتلفزيون قطر ويشاركنا نخبة من نجوم الوطن الوطن العربي بإذن الله.