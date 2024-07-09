

سماح جمال



ظهرت الفنانة كوثر البلوشي في مسرحية «صنع في الكويت» واستطاعت أن تقدم حضورا لافتا وظاهرا، بعد تقديمها لدور كبير في مسرحية تعد من انجح المسرحيات في الموسم الماضي. ومع مشاركتها في مسلسل «فعل ماضي» الذي يعد أولى تجاربها الدرامية مع نخبة من النجوم، يجعل الجمهور مترقبا لهذا الظهور للفنانة الواعدة والتي شقت طريقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد فيها من المؤثرين ولديها متابعون بالآلاف. وتبقى إجابة السؤال إذا كانت البلوشي ستكون النجمة القادمة فإجابته تتوقف على اختياراتها القادمة ومدى اجتهادها في تقديم أعمال وأدوار متميزة تؤكد أن موهبتها حقيقة ونجاحها ليس وليد المصادفة.