أسامة دياب



قالت مديرة مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي «إن المعرض الذي تقيمه المكتبة بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى البلاد يوثق العلاقات والشراكة الكويتية - البريطانية على مدى 125 عاما، حيث نحتفل هذا العام بمرور 125 سنة من الشراكة والصداقة مع بريطانيا»، لافتة إلى أن هذه العلاقات تاريخية ومتينة وقوية، على الصعيد الديبلوماسي والثقافي والفني والأدبي.



وتابعت: هذا المعرض يوثق بالصور هذه الشراكة الطويلة الأمد والتي تزداد متانة وتطويرا بين الشعبين في مختلف المجالات وعلى رأسها التاريخ والدبلوماسية.



بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس إن هذه التشكيلة المعروضة تعكس عمق العلاقات بين الأسرتين الحاكمتين في البلدين، حيث انها وثقت الزيارات المتكررة بين قادة البلدين، والتي تظهر أيضا استمرارية تطور العلاقات بينهما عبر الأجيال.



وأضافت أن الصورة المعروضة تظهر مدى التطور التكنولوجي الذي مر على البلدين القرن الماضي، موضحة أن ابتسامة وتعابير وجه قادة البلدين ونظراتهم المتبادلة في الصور المعروضة توحي بمتانة الصداقة التي كانت تجمعهما، مما يوحي بأن هؤلاء الديبلوماسيين والسياسيين في الصور كانت تربطهما صداقة عميقة».



من جهته، قال الباحث في العلاقات الكويتية ـ البريطانية عيسى دشتي: تم افتتاح معرضي الشخصي (العلاقات الكويتية البريطانية في صور) بمناسبة مرور 125 عاما من الشراكة الكويتية البريطانية برعاية وحضور السفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس ومديرة مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي، حيث يعرض هذا المعرض 125 صورة من أرشيفي الخاص وهي مجموعة مختارة لأهم الأحداث والمناسبات في تاريخ البلدين الصديقين على مدى 125 عاما».



وأضاف«تستعرض صور المعرض علاقة الكويت ببريطانيا منذ عام 1899 حتى عام 2024، حيث يتمكن الزائر للمعرض ان يطلع على أهم المناسبات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والفنية والعسكرية وغيرها التي جمع الكويت وبريطانيا، حيث ان كل صورة تحكي قصة وتوثق حدثا مهما».



وذكر أن «علاقة الكويت بالمملكة المتحدة أكبر من كونها علاقات سياسية، حيث تتميز علاقتنا مع بريطانيا منذ بدايتها وتدوينها بعلاقة طيبة بنيت على المصالح المشترك والتعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين، وهذا المعرض هو الفعالية السادسة التي قمت بها خلال هذا كمشاركة مني للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، وسوف أستمر في المستقبل بإقامة أنشطة أخرى ثقافية تاريخية وثائقية تعرض جوانب مختلفة للعلاقات الكويتية البريطانية».