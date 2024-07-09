

اختار مجلس الشباب العربي للتغير المناخي مدير عام «منظمة المناخ» الكويتية مريم السعد عضوا في المجلس تقديرا لجهود الكويت في هذا المجال وسعيها للمحافظة على المناخ والبيئة.



وبهذه المناسبة قالت السعد في تصريح لـ «كونا» إن اختيارها لتمثيل الشباب الكويتي شرف كبير وسيوفر مقعدا للشباب الكويتي للتعاون مع شباب الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتنظيم الفعال في العمل المناخي وتنفيذ الحلول المستدامة بهذا الشأن.



وذكرت أن «منظمة المناخ» هي منظمة كويتية غير ربحية تأسست عام 2021 وتهدف إلى نشر الوعي حول التغير المناخي والاستدامة في الكويت من خلال التعليم والأبحاث والمشاركة المجتمعية مشيرة إلى سعي المنظمة لبذل الجهود بتطوير التعليم البيئي في البلاد وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية في شتى المجالات.



وأضافت أن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يعد مبادرة غير ربحية بقيادة شبابية تعمل تحت مظلة مركز الشباب العربي برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتم تأسيسه عام 2021.