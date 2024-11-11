أعلنت شركة ميزان القابضة، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 37.6%، لتصل إلى 11.2 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.4% لتصل إلى 220.7 مليون دينار، وسجلت الأرباح التشغيلية 17.2 مليون دينار، بارتفاع 28.5%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23.8 مليون دينار، بزيادة 19.6%.



وعلى صعيد نتائج الشركة بفترة الربع الثالث من العام الحالي، فقد بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 2.7 مليون دينار، بارتفاع 24.7%، وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 68.6 مليون دينار، بارتفاع 5.2%، وبلغت الأرباح التشغيلية 4.6 ملايين دينار، بنمو 19.7%، وحققت أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.8 ملايين دينار، بارتفاع 13.7%.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «من جديد، تعكس نتائج مجموعة ميزان القابضة للربع الثالث قوة فريق عمل المجموعة ومرونة نموذج أعمالها المتنوع في ظل الظروف المتغيرة لبيئة الأعمال عبر مختلف الأسواق».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في مجموعة ميزان القابضة عمرو فرغل: «خلال النتائج الفصلية الخمس الأخيرة، شهدت معظم مؤشرات الشركة نموا ثابتا، ما يعكس استقرارا في العديد من الأسواق بعد فترة تذبذب استمرت 4 سنوات، بدأت مع الجائحة وتزامنت مع مراحل التعافي المختلفة التي صاحبتها ضغوط متعددة مثل ضغوط سلاسل التوريد والتضخم والسياسات المرتبطة به».



وحقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 143.9 مليون دينار، بارتفاع 7.1% مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وشكل إيراد مجال الأغذية 65.2% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 53.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 5.8% والخدمات الغذائية 5.8%.



وبلغت إيرادات مجال غير الأغذية 76.9 مليون دينار، بارتفاع 7.9% مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34.8% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 32.9% من إجمالي الإيرادات، وقطاع الصناعات يمثل 1.9% من الإجمالي.