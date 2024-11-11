أعلنت شركة ريم العقارية عقدها مزادا عقاريا لبيع عدد من الأراضي الاستثمارية، لمصلحة أحد عملائها المميزين، يوم 27 الشهر الجاري.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «ريم» خالد علي الصغيّر إن المزاد المرتقب للشركة يمثل أحد المزادات العقارية المميزة في السوق الكويتي، لما يوفره من فرص عقارية نموذجية، سيتم طرحها بشفافية عالية.



وأشار إلى أن العقارات المطروحة خلال المزاد تعد من الفرص النادرة استثماريا وجغرافيا، والتي يبحث عنها رجال المال والأعمال، والمستثمرون والمطورون العقاريون في السوق المحلي.



وأوضح الصغيّر أنه من المقرر خلال المزايدة طرح 4 عقارات في قلب السالمية، بإجمالي مساحة 3124 مترا مربعا (تباع بلوك كامل)، ويمكن دمجها أو إعادة فرزها حسب رغبة المستثمر، ما يكسبها ميزة استثمارية تنافسية، وأفضلية إضافية.



ولفت إلى أن المواقع الأربعة مستوفية لاشتراطات بلدية الكويت، لجهة البناء الاستثماري لأكثر من 3 آلاف متر مربع، حيث تصبح نسبة بناء متاحة بواقع 300%، مشيرا إلى أن زيادة نسب البناء والوحدات التي توفرها القسائم الأربع تأتي بشكل مثالي، وتصب لصالح مستثمريها مستقبلا، حيث تضمن زيادة الإيرادات المتدفقة منها بمعدلات نمو مستدامة.



وبين الصغيّر أن من مزايا العقارات الأربعة المتعددة، تمتعها بمداخل ومخارج سهلة، وارتباطها وقربها مباشرة من معالم مهمة في منطقة السالمية، حيث تقع مقابل مدرسة فجر الصباح، بالقرب من شارع عمرو بن العاص «شارع المطاعم»، وكذلك من شارع البلاجات، ما يجعلها تشكل استثمارا آمنا وناجحا، لكون مواقعها تتربع على قائمة الأماكن المميزة والنادرة استثماريا.



وذكر أنه فضلا عن كل ما سبق تكتسي القسائم الأربع المخطط طرحها في المزاد أهمية خاصة، تتعلق بقرب جميع الخدمات منها، وعلى رأسها الطرق والمحاور الرئيسة التي تعزز أهميتها، وتجعلها فرصا استثنائية للمستثمرين لإطلاق مختلف مشاريعهم، مشيرا إلى أن مزايا العقارات الأربعة أيضا أنها مطلة على ساحة مكشوفة، توفر فرصا فريدة ومتنوعة لاستغلالها استثماريا.



ولفت الصغيّر إلى أن مزاد «ريم» المرتقب 27 من الشهر الجاري يشكل وجهة استثمارية أولى لرواد الأعمال، وكبار التجار الذين يبحثون عن فرص عقارية تتميز بمواقع جاذبة للمشاريع الاستثمارية النوعية، والتي تقدم أوجها متعددة لاستغلالها استثماريا.



وتوقع الصغيّر أن يحظى مزاد «ريم» المرتقب بنسبة حضور استثنائية، وبمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والمهتمين، لاسيما الذين يدركون الأهمية الاستثنائية لمواقع العقارات المطروحة في المزاد المعززة بندرة مواقعها، وشفافية الأسعار المطروحة وتنوع مساحتها، وبحدود تلبي رغبات جميع مستثمري القطاع العقاري، لما تشكله من فرص يصعب تكرارها.