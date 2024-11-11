عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، مواعيد وآلية عمل كنترول امتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الأولى 2024 / 2025 حيث حدّد في نشرة تلقت "الأنباء" نسخة منها يوم الأحد 24 الشهر الجاري موعداً لاغلاق النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية في سجل الطالب، ويوم 8 من ديسمبر المقبل بدء إجراء امتحانات خارج الجدول بينما سيتم رفع ارقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول يوم الاحد الموافق 22 الشهر المقبل .

وشدد الظفيري في نشرته على التأكد من إدخال درجات (الأعمال اليومية - العملي - امتحانات مواد خارج الجدول) بدقة والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات إلى الكنترول وفي حال عدم وجود أيا من شهادات الصف العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب (دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص مدارس الأجنبية أو لديه شهادة نظام المقررات) وفي حالة دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوب إضافتها.

وفي ما يلي جدول في مواعيد وآلية عمل الكنترول لنهاية الفترة الدراسية الأولى: