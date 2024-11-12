استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قدم لسموه ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.



حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.



وكان صدر مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص بمادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.



وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،



وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



مادة أولى: يعدل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، على الوجه الآتي: د. محمد إبراهيم الوسمي ـ وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.



مادة ثانية: يعين ناصر يوسف محمد السميط - وزيرا للعدل.



مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أنغولا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

السيرة الذاتية لوزير العدل المستشار ناصر السميط



أعلن عن صدور مرسوم أميري بتعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل، وفيما يلي سيرته الذاتية:



المستشار ناصر السميط مواليد العام 1981 حاصل على ليسانس حقوق جامعة الكويت عام 2002 وعلى ماجستير القانون التجاري والتحكيم من الجامعة الخليجية بمملكة البحرين العام 2009 واجتاز الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المؤهلة للتعيين وكيل نيابة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2005.



وعمل في عدد من النيابات المختلفة وكيلا للنائب العام من العام 2006 حتى 2014، ونائب مدير نيابة الأحداث بين 2014 و2016، ومدير نيابة الأحداث بين 2016 و2019.



واجتاز السميط الدورة التأسيسية المؤهلة للعمل في القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2019. وكان قاضيا في المحكمة الكلية بدوائر الأحداث والجنح المستأنفة والاستئناف الجزئي والحكومة بين 2019 و2021، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام بين 2021 و2024، وهو مستشار ومحام عام في النيابة العامة منذ عام 2024 حتى صدور المرسوم بتعيينه وزيرا للعدل.



وشغل السميط أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل وعضوية لجان التفتيش القضائي على أعمال وكلاء النيابة والإشراف على أعمال نيابة الأحداث ونيابة الجهراء ونيابة المخدرات والخمور ونيابة الأسرة ومكتب فحص البلاغات والشكاوى وسير العمل بهم ومراجعة بيانات كشوفها الشهرية والتصرف بالإحالة والحفظ في القضايا وعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.



كما شغل ممثل النيابة العامة خبيرا من ذوي التخصص في مجال جرائم الاتجار بالبشر بسجل جمعية النواب العموم العرب ومحاضرا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



وعمل أيضا على تدريب الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، إضافة إلى عدد من الخبرات والمشاركات المحلية الدولية.