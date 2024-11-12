أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي افتتاح جناح للمجلس في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بالكويت غدا الاربعاء مواكبة لأعمال القمة الخليجية الـ45 المرتقبة في الأول من ديسمبر المقبل.



ورفع البديوي في تصريح بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الدعم الكبير وغير المحدود الذي يقدمه لمسيرة مجلس التعاون في شتى المجالات.



كما قدم الأمين العام الشكر والعرفان الى الديوان الأميري ووزارة الخارجية بالكويت على دعمهما غير المحدود وجهودهما المتعددة في الإعداد والتحضير والتنفيذ لأعمال الجناح.



وأوضح أن هذا الجناح هو الأول من نوعه الذي يقام على هامش القمة الخليجية بهذا التصميم والمحتوى، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تأمل في تنظيم أجنحة مماثلة للمجلس على هامش القمم الخليجية المقبلة. وأضاف أن الجناح يأتي ضمن أنشطة مجلس التعاون ويهدف الى تعريف المواطنين والمقيمين في الكويت بمنجزات مسيرة المجلس وتعزيز روح الانتماء الخليجي، مشيرا إلى أن الجناح سيستمر شهرا كاملا في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر المقبل.