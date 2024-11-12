عبدالكريم أحمد



أجّلت محكمة الجنايات أمس محاكمة 18 مواطنا بينهم نواب سابقون وناشطون ومغردون بواقعة تدوين تغريدات بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، إلى السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل للمرافعة.



وتخللت جلسة أمس سؤال المحكمة للمتهمين عن تهمتي إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وإساءة استعمال الهاتف، غير أنهم أنكروهما جميعا.



يذكر أن النيابة أخلت سبيل هؤلاء بكفالة 500 دينار لكل منهم، بعدما حققت معهم بالتهمتين المشار إليهما، على خلفية تدوينهم تغريدات اعتبروا فيها أن النائب السابق شعيب المويزري قد منع من دخول البلاد بسبب إجراءات البصمة البيومترية.