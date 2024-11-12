عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي أن الكويـــت ستستضيف في الفترة من 11 حتى 17 يناير المقبل الملتقى الدولي الثالث لتمكين الشباب بمشاركة عربية واسعة، مشيرا إلى أنه يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية التي تصب في صالح شبابنا العربي.



جاء ذلك في كلمة للطريجي خلال حفل افتتاح أعمال دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات والتي تنظمها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية، وتستمر حتى يوم بعد غد الخميس بمشاركة 60 معلمة من مختلف المناطق التعليمية، وذلك بحضور وكيلة الأنشطة والتنمية التربوية مريم العنزي.



ورحب د.الطريجي بالمشاركات في الدراسة، موضحا أن الجمعية لا تألو جهدا في العمل جنبا إلى جنب مع وزارة التربية لخدمة أهل الميدان، معربا عن بالغ شكره وتقديره لوكيلة الانشطة والتنمية التربوية مريم العنزي على حضورها ودعمها للأنشطة الكشفية التي تقيمها الجمعية.



من جانبه، أكد قائد الدراسة د.ناصر الفرج أن دراسة قائد فرقة كشفية للقائدات تمثل في هذه المرحلة المهمة جوهر القيادة والعمل الجماعي وروح العطاء التي لطالما عرفت بها الحركة الكشفية، مشيرا إلى أن برنامج دراسة قائد فرقة كشفية ليس مجرد دراسة تدريبية بل هو رحلة من التعلم والتطوير حيث نتعلم من بعضنا بعضا ونستمد قوتنا من وحدتنا ونسعى دائما الى رفع راية الكشافة عاليا.