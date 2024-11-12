أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن لائحة المخيمات الربيعية التي أقرها المجلس البلدي فتحت نافذة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعالجت القصور التشريعي الذي كان موجودا، وستجعلهم يعملون في إطار سليم، بعيدا عن أي مضايقات.



وقال العبدالجادر في تصريح صحافي إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موعد مع الاستفادة من الموسم وتحقيق عوائد اقتصادية، وبإمكان أي مبادر التقدم بطلب للحصول على مكان لبيع منتجاته في البر.



وجدد شكره للزملاء رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والعضو م.إسماعيل بهبهاني، الذين شاركوه في تقديم اقتراح إضافة بعض البنود إلى لائحة المخيمات، تصدرها السماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإقامة أنشطتهم.



وبين أن اللائحة الجديدة تتكون من 23 مادة وتسمح بإقامة مخيمات للأشخاص وللجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام ولشركات القطاع الخاص وللشركات العاملة في مجال الطاقة وللجهات والمؤسسات الحكومية، كما تسمح بإقامة سوق مركزي للجمعيات التعاونية، وندعو إلى الاستعجال في تطبيقها كما وردت على موسم التخييم الحالي الذي ينطلق 15 الجاري.