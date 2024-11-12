عبدالعزيز المطيري

نظمت جمعيـــــــــة الكاريكاتير الكويتيــــة بالتعاون مع مبرة إبراهيم طاهر البغلي مساء أمس الأول معرض الكاريكاتير الأول لمسابقة جائزة البغلي 2024 لفن الكاريكاتير تحت عنوان «الابن البار»، وذلك في مقر جمعية الكاريكاتير في الدعية، حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة 19 مشاركا، في حين بلغ عدد الأعمال المشاركة في المعرض 33 عملا فنيا كاريكاتيريا يعكس مظاهر بر الوالدين.



وافتتح المعرض برعاية وحضور رئيس «مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار» إبراهيم طاهر البغلي، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب وأعضاء الجمعية، وعدد من فناني الكاريكاتير من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الأردن، ومن تونس، وموريتانيا.



وأكد إبراهيم البغلي أن هذا التكريم نظير مساهمتهم واهتمامهم بتحقيق الأهداف المشتركة والمنشودة التي تسعى لها مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وجمعية الكاريكاتير الكويتية بتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع.



وأضاف «تعمل المبرة بالتنسيق مع جمعية الكاريكاتير الكويتية على تنظيم المعرض الفني من ضمن الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم للأعمال المشاركة في المسابقة لعام 2024 حـيث تقوم لجنة التحكيم بفرز الأعمال المستوفية دراستها وتقييمها وفق المعايير المنشودة وذلك تمهيدا لتحديد الفنانين الفائزين في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب «بمبادرة كريمة من مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أقمنا معرضا فنيا لرسوم الكاريكاتير بمشاركة رسامين كويتيين وعرب، ويعد هذا المعرض استثنائيا حيث انه يحث على قيمة حثنا عليها ديننا الإسلامي وهي قيمة بر الوالدين، ومن واجبنا كرسامين للفن الكاريكاتير أن نعزز هذه القيمة من خلال إيصال الرسائل الفنية التي تعبر عن مدى أهمية هذه القيمة، ونرى في اللوحات المعروضة مجموعات رسائل تعكس عنوان هذا المعرض».



واختتم «ستجتمع لجنة التحكيم من قبل جمعية الكاريكاتير الكويتية في الأيام المقبلة لاختيار 6 فائزين في مسابقة معرض الابن البار، وسأكون رئيسا لهذه اللجنة، بالإضافة إلى الفنانة زينب دشتي والفــنانة أمل البقشي، وسنعلن عنها في حفل ختامي للمسابــــقة في الأيام المقبلة، وتم، بحمد الله، افتتاح استديو خاص لجمعية الكاريكاتير الكويتية نسعى من خلاله الى مواكبة التــــطور الرقمي من خلال نشر فن الكاريكاتير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عدة برامـــــج مصـــورة سنعـلن عنها قريبا».