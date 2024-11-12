يغيب لاعب برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب، بسبب إصابة في كاحله.



وكتب النادي الكاتالوني في بيان إن اللاعب الموهوب البالغ 17 عاما «خضع لفحوص صباح أمس أظهرت إصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن. ويتوقع أن يغيب عن الملاعب بين أسبوعين وثلاثة».



كما سيخلد هداف الفريق الپولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى الراحة لمدة 10 أيام بعد إصابته في أسفل العمود الفقري.



وشكل جمال وليفاندوفسكي قوة ضاربة لبرشلونة في خط الهجوم، إلى جانب البرازيلي رافينيا، وهو الثلاثي الأكثر تسجيلا هذا الموسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.



وسجل جمال، بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا، 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، مقابل 17 للپولندي في مختلف المسابقات وهو يتصدر راهنا ترتيب هدافي الليغا.



وبعد إصابته خلال الفوز على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، غاب جمال عن المباراة الأخيرة لبرشلونة والتي خسرها على أرض ريال سوسييداد 0-1 الأحد، فتقلص الفارق مع غريمه ومطارده في الصدارة ريال مدريد حامل اللقب إلى 6 نقاط مع مباراة أقل للأخير.



وقال مدربه الألماني هانزي فليك: «هو لاعب شاب وتعرض لمشكلات في الكاحل والأمر ليس سهلا عليه وعلينا. وعلينا الاعتناء به».