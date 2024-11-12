هنأ رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات أسرة الفروسية في الكويت على الموافقة التي صدرت بشأن استئناف التصدير المؤقت للفصيلة الخيلية بعد توقف لأكثر من 10 سنوات بين الكويت والإمارات لغرض المشاركات المحلية والدولية.



وقال حيات في تصريح صحافي: «أتقدم أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة من جهات الاختصاص المحلية متمثلة في هيئة الزراعة والثروة السمكية، ورئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي بيت العرب علاء حمد الرومي، وكل من الاتحاد الإماراتي للفروسية وجمعية الإمارات للخيول العربية، وكذلك اتحادات الفروسية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لاستئناف التصدير المؤقت للفصيلة الخيلية لغرض المشاركات المحلية والدولية».



على الصيد ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي «بيت العرب» علاء الرومي، عن سعادته باستئناف التصدير المؤقت للمشاركة في البطولات الدولية الخاصة بالفصيلة الخيلية بعد توقف لأكثر من 10 سنوات مع الإمارات، مضيفا: «سيتم استكمال هذا الملف لفتح التصدير الدائم لجميع الدول المجاورة».