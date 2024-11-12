الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كرّم وزير الرياضة والشباب القطري، ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لاعب منتخب قطر ونادي السد أكرم عفيف، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، كما أثنى الوزير على جهود أكرم وعزيمته التي قادته إلى تحقيق هذا الإنجاز، ليصبح بذلك أول لاعب قطري ينال الجائزة مرتين.



وأعرب الوزير في بيان رسمي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس تطور مستوى كرة القدم القطرية ومكانة قطر على الساحة الرياضية الدولية، ما يعزز من سمعتها في المحافل العالمية.



وتنافس عفيف على جائزة أفضل لاعب في آسيا، المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ- وو.



وبهذا الفوز، أصبح عفيف اللاعب الـ26 الذي ينال الجائزة منذ تأسيسها عام 1994، كما أصبح ثالث لاعب في تاريخ الجائزة ينالها أكثر من مرة، بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف.



وجاء هذا التتويج بعد أن قاد عفيف المنتخب القطري للتتويج بلقب كأس آسيا 2023، بالفوز على نظيره الأردني 3-1 في المباراة النهائية.



من ناحية أخرى، تحدث المدرب الفرنسي الأسبق لنادي نابولي الإيطالي والنصر السعودي، رودي غارسيا، عن مسيرته التدريبية خلال جلسة حوارية في قمة أسباير العالمية 2024. حيث عبر غارسيا عن شغفه بعالم التدريب رغم عدم توقعه لهذا المسار، مشيرا إلى أنه تأثر بمسيرة والده الذي لم يقد أندية كبرى.



وعن تجربته مع النجوم، كشف غارسيا عن إعجابه بالعمل مع اللاعبين البارزين، أبدى إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، الذي دربه خلال فترة احترافه في روما، قائلا: «صلاح يمتلك إمكانيات استثنائية ساعدته ليصبح من أفضل لاعبي العالم»، كما أشاد بالأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، الذي وصفه بأنه لاعب «مذهل» بموهبة فريدة، كما تحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أشرف على تدريبه في النصر السعودي، مشيرا إلى احترافية «الدون» العالية وانضباطه الشديد، إذ كان من أوائل الحاضرين للتدريبات وآخر المغادرين.