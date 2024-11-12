بدر الخرافي: «زين» تنمو بإيراداتها المجمعة عن فترة التسعة أشهر لتصل إلى 4.71 مليارات دولار

أسامة الفريح: نلتزم بدورنا في دعم مسيرة التحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر أسواقنا



عمليات المجموعة تحقق أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 1.65 مليار دولار

النفقات الرأسمالية بلغت 340 مليون دولار.. لترقية شبكات الجيلين الرابع والخامس وتطوير البنى التحتية



كشفت مجموعة زين عن نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر، والتي أظهرت استمرار النمو في جميع مؤشراتها المالية الرئيسية، إذ قفزت الإيرادات 2% لتصل إلى نحو 1.45 مليـار دينـار (4.7 مليارات دولار).



وأوضحت «زين» في بيان صحافي، أن أرباحها الصافية المعدلة لفترة التسعة أشهر سجلت نموا بنسبة 6% لتصل إلى نحو 136 مليـون دينـار (442 مليون دولار)، بربحية للسهم بلغت 31 فلسا، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) 505 ملايين دينار (1.6 مليار دولار) عن ذات الفترة، وعكس ذلك هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 35% (تم تعديل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات وصافي الربح للمكاسب غير المتكررة من دعوى مطالبات نطاقات الأرقام لعمليات زين الكويت، والمكاسب المحققة من بيع الأبراج في العام 2023).



وذكرت أن قاعدة العملاء سجلت 47.2 مليون عميل عن هذه الفترة، بينما حافظت الإيرادات لخدمات قطاع البيانات على وتيرة النمو المتواصلة بتخطيها 1.8 مليار دولار، لتمثل 38% من إجمالي الإيرادات المجمعة.



المؤشرات الفصلية



وعن المؤشرات المالية الفصلية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، أوضحت المجموعة أن إيراداتها المجمعة نمت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 501 مليون دينار (1.6 مليارات دولار)، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) 180 مليون دينار (589 مليون دولار) عن نفس الفترة، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 36%، وحققت الأرباح الصافية الفصلية ارتفاعا طفيفا 1% لتصل إلى 54 مليون دينار (177 مليون دولار).



وأفادت المجموعة أن نسب النمو التي حققتها عن هذه الفترة جاءت بالرغم من التحديات الجيوسياسية أبرزها التفاقم الأخير للأوضاع الأمنية في السودان، والتحديات التشغيلية والمنافسة المحتدمة في أسواق المنطقة، وما سببه التأثير المعاكس لترجمة العملات الأجنبية (خصوصا انخفاض العملة في السودان).



وعزت زين نجاحها بالحفاظ على الأداء التشغيلي القوي لنمو عمليات أسواقها الرئيسية في الكويت، العراق، والسعودية، والكفاءة التشغيلية للشبكات وخدمات الـ FTTH، وتحقيق مكاسب قوية من مسارات النمو الجديدة لأعمالها في أسوق الخليج والشرق الأوسط، وزخم مبادراتها في خدمات قطاع المشاريع والأعمال الـ (B2B)، حيث حققت الأخيرة نموا ملموسا بنسبة 6%.



ونجحت المجموعة في تنفيذ سلسلة من المبادرات الموجهة لتحسين التكاليف، وتحقيق المزيد من التآزر من خلال الدمج ما بعد الاستحواذ، كما قامت بإطلاق مبادرات لتعزيز قواعد الرقابة الائتمانية عبر جميع العمليات التشغيلية.



نهج واضح



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح: «يبرز نمو نتائجنا المالية التزامنا المستمر بخططنا الاستراتيجية عن هذه الفترة، وبنهجنا الواضح في بناء نماذج أعمال تواكب طموحاتنا وتوقعاتنا في ظل التطورات والتحديات المتنامية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أسواق المنطقة».



وأوضح قائلا «تلتزم المجموعة بدورها في المساهمة بدعم مسيرة التحول الرقمي في أسواقها لتعزيز البنية التحتية الرقمية، والدفع بجهود بناء الاقتصاد الرقمي كجزء من الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تقوم بالوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها، حيث قامت مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس».



وتابع الفريح قائلا «تمتد مسؤولياتنا كشركة رائدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ما يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وحيث أن قطاع الاتصالات يعتبر من أكثر القطاعات ديناميكية في الأسواق، فإن الحاجة إلى التكيف ومواكبة مسارات التطور تمثل مسألة في غاية الأهمية للاستمرار في رحلة نمو عملياتنا، لذا نسعى دائما للاستفادة من التحولات التكنولوجية لتزويد مجتمعاتنا بأفضل المنتجات والخدمات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة».



خطوات استباقية



ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «يبرز نمو نتائجنا المالية مدى ما تتمتع به عملياتنا من قدرات تنافسية، وما قمنا به من مبادرات وخطوات استباقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، إذ حافظنا على مكانتنا السوقية الرائدة، بفضل جهودنا المستمرة في التركيز على المرونة التشغيلية، وتحسين كفاءة عملياتنا».



وتابع الخرافي: «دفعت قوة الأداء التشغيلي بإيرادات المجموعة إلى تحقيق أعلى مستوى لها في الـ 15 عاما الأخيرة عن فترة الشهور التسعة وفترة الربع الثالث، إذ نجحت المجموعة في دفع مبادراتها الاستراتيجية في كافة قطاعات النمو الجديدة، وعززت عملياتها في القطاع الرقمي، حيث استهدفت إنشاء نظام إيكولوجي مرن يوفر تجارب تتسم بالكفاءة والموثوقية، معتمدة في ذلك على منصاتها الرقمية المتطــــورة وابتكاراتهـــا التكنولوجية».



وأفاد قائلا: «سجلت عمليات المجموعة الرئيسية نموا قويا عن فترة الثلاث أشهر الأخيرة، إذ دفعت عمليات زين الكويت بأرباحها الصافية بنسبة 9%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين السعودية بنسبة 116%، ودفعت عمليات زين العراق أرباحها الصافية الفصلية إلى مستويات نمو قوية بتسجيلها ارتفاعا بنسبة 82%، ونمت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين الأردن بنسبة 6%».



ونوه بقوله «تأثرت نسب النمو لعملياتنا بالانخفاض الهائل لقيمة العملة في السودان عن هذه الفترة، إذ تأثرت مؤشرات الأداء المالية الرئيسية (انخفضت قيمة العملة من 638 جنيه سوداني/ دولار في سبتمبر 2023 إلى 1.982 جنيه سوداني/دولار بنهاية سبتمبر 2024)»، مبينا أن عمليات المجموعة ومع ضغط انخفاض العملة، والتحديات التشغيلية، نجحت في رفع الإيرادات المجمعة عن فترة التسعة أشهر لتصل إلى 1.45 مليار دينار (4.7 مليارات دولار).



خدمات النطاق العريض



وأشار الخرافي إلى أن مجموعة زين تواصل النمو في خدمات النطاق العريض المتنقل المحسن، وفي نفس الوقت تواكب الانتشار المتزايد في أسواق الشرق الأوسط لوصول لشبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، مبينا أنها أصبحت من المؤسسات التي تملك تجارب راسخة في هذا المجال في أسواق الأردن، السعودية، والبحرين، وتتطلع إلى التوسع في هذه الخدمات في المزيد من أسواق المنطقة.



وتابع قائلا: «يعكس تركيز المجموعة على الاستثمار في القطاعات التكنولوجية قدرتها على التكيف مع مشهد الاتصالات الديناميكي المتغير باستمرار، إذ استثمرت المجموعة خلال هذه الفترة نفقات رأسمالية بلغت 340 مليون دولار، تم التركيز فيها على ترقية شبكات الجيلين الرابع والخامس، وتطوير البنى التحتية الرقمية، واستخدامات التقنيات الرقمية المتطورة: الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، التكنولوجيا المالية، وواجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي».



وبين الخرافي أن نقل البيانات وتحقيق زمن استجابة منخفض، من الأهداف الرئيسية لعملياتنا لتوفير تجربة اتصالات محسنة لقاعدة عملائنا، خصوصا مع الزيادة والإقبال الكبير على خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تتسم منطقة عملياتنا بنسب نمو قوية في هذه النوعية من الخدمات، وهو ما يدفع بجهودنا لإجراء تحسينات شاملة على كافة عملياتنا حتى نبقى في صدارة مشهد الاتصالات في الشرق الأوسط.



ومضى الخرافي في قوله «ومن خلال تعزيز ثقافة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وضمان إدارة البيانات بشكل صحيح، والاستعداد للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت زين بتأسيس مكتب حوكمة البيانات، حيث تعتبره أحد الأصول الاستراتيجية التي تدفع بأعمالها نحو الابتكار والنجاح على المدى الطويل، وهي خطوة تؤكد التزامها بإدارة البيانات بشكل فعال، وضمان دمج حوكمة البيانات بعمق في جميع جوانب الأعمال».



وكشفت المؤشرات المالية الفصلية استمرار وتيرة النمو لعمليات المجموعة في قطاعات المشاريع والأعمال والتكنولوجيــا الماليــــة والخدمات الرقمية، إذ دفعت المبادرات الاستراتيجية التي تقوم بها شركة زين تك إلى نمو إيرادات خدمات قطاع المشاريع والأعمال بنحو 6%، وارتفعت إيرادات عمليات التكنولوجيا المالية بفضل المشاريع الجديدة الأخيرة بنحو 13%، والتي عززها الزخم الهائل لعمليات منصة «تمام»، ومنصات «زين كاش».



«ZainTECH».. قيادة التحول الرقمي الإقليمي



تواصل شركة «ZainTECH» العلامة التجارية الأشهر في المنطقة في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني أعمالها في قيادة التحول في المشهد الرقمي الإقليمي من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة لمساعدة الشركات والكيانات الحكومية على تحقيق أهدافها التجارية والتقنية، وهي تستند في ذلك إلى خبرات وقدرات واسعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قفزت إيرادات الشركة بنحو 92% عن فتــرة التسعـــة أشهـر، ويرجــع هـذا النمـو القـوي فـي المقـام الأول إلى دمـج الكيـان الجديـد (STS).



وشهدت هذه الفترة نشاطا ضخما لتوسعات الشركة في أسواق الشرق الأوسط، إذ قامت بإطلاق خدماتها التجارية في مملكة البحرين للمساهمة في مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات والجهات الحكومية في المملكة، ودشنت عملياتها في السعودية بافتتاح مكاتبها رسميا في الرياض لتقدم مجموعة واسعة من حلول التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات والحكومات.





«ZOI».. تعزيز الاستثمارات بالكوابل البحرية

استمرت شركة ZOI (زين - عمانتل الدولية) في اكتساب المزيد من الأعمال في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت مؤخرا بتعزيز خططها الاستثمارية في الكوابل البحرية، إذ تجري حاليا مشروع كيبل بحري جديد يربط بين جدة وبورتسودان، لتعزز من شبكة كوابلها المنتشرة في المنطقة، وبفضل التطورات الإيجابية الأخيرة فإن شبكة ZOI هي حاليا الأعلى تصنيفا في أسواق المنطقة، وهي ضمن أفضل 100 شبكة على مستوى العالم.

وتمضي عمليات المجموعة بخطى ثابتة في اكتساب المزيد من العملاء في الخدمات الرقمية، إذ رفع المشغل الرقمي «ياقوت» في السعودية إيراداته بنسبة 21%، ونمت إيرادات العلامة الرقمية «اودي» بنسبة 120%، وفي اتجاه مقابل تواصل منصات واجهات البرمجيات النمو في أسواق المنطقة، وهي مدفوعة بتوسع أعمالها.



«زين - الكويت».. نمو الأرباح الصافية إلى 76 مليون دولار



حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، إذ بلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون عميل، وسجلت عمليات الشركة نموا في الإيرادات الفصلية بنسبة 4%، لتصل إلى 94 مليون دينار (308 ملايين دولار)، ونمت الأرباح الفصلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 9% لتصل إلى 36 مليون دينار (119 مليون دولار)، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 39%، وارتفعت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين الكويت بنسبة 9% لتصل إلى 23 مليون دينار (76 مليون دولار)، وشهدت الفترة الأخيرة تكثيف الشركة من مبادراتها للحفاظ على زخم نمو عملياته، إذ تابعت تنفيذ مشاريعها التطويرية في ترقية شبكة الجيل الخامس، وقامت بإطلاق خدمات رقمية جديدة جذابة لتعزيز مكانتها كمشغل مفضل للأفراد والشركات والحكومات.





السعودية.. 689 مليون دولار الإيرادات بارتفاع 2%



سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين السعودية ارتفاعا بنسبة 2% لتصل إلى 689 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 2% لتصل إلى 228 مليون دولار، مما عكس هامش هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 33%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 116% لتصل إلى 40 مليون دولار، وشهدت هذه الفترة توسعات الشركة في التغطية الجغرافية لشبكة الجيل الخامس، التي تغطي الآن أكثر من 66 مدينة، بينما نمت إيرادات خدمات قطاع البيانات بنسبة 4%، تمثل حاليا 40% من إجمالي الإيرادات، وعلى مستوى قاعدة العملاء، رفعت عمليات الشركة عدد العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 9 ملايين عميل، وبينما تواصل الشركة النمو في قطاع المشاريع والأعمال، فإنها تحرز نموا قويا على مستوى خدماتها الرقمية، وخدمات التكنولوجيا المالية من خلال منصتها للتمويل الاستهلاكي المصغر «تمام».



العراق.. 82% قفزة بالأرباح الصافية إلى 39 مليون دولار



سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين العراق ارتفاعا بنسبة 10% لتصل إلى 285 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 19% لتصل إلى 121 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA بنسبة 42%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية إلى 39 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 82%، بينما نمت إيرادات خدمات قطاع البيانات البيانات عن فترة الربع الثالث بنسبة 27%، تمثل 38% من إجمالي الإيرادات.



وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 19.5 مليون عميل لتحافظ الشركة على ريادتها السوقية في ظل التحسن المستمر للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وجاءت هذه المؤشرات الممتازة بفضل التركيز على التوسع الجغرافي لتغطية الشبكة، إلى جانب العروض الرقمية المبتكرة ومبادرات التحسين المستمرة في جميع جوانب الأعمال.





السودان.. 58 مليون دولار إجمالي الإيرادات الفصلية



سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين السودان 58 مليون دولار، التي تأثرت كثيرا مع تفاقم الأوضاع في السودان خلال الفترة الأخير، مقارنة بالربع الثاني الذي تشهد تحسنا لعمليات الشركة، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 23 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 39%، كما بلغت الأرباح الصافية الفصلية 34 مليون دولار، بنمو 1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخفيض قيمة الأصول بمقدار 20 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2024، كما بلغت قاعدة العملاء 9 ملايين عميل، التي جاءت متأثرة بشدة بالأوضاع الأمنية الصعبة.



ونظرا للوضع الاستثنائي التي تشهده السودان، حدث انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، لذا تمت مقارنة أداء فترة الربع الثالث من العام 2024 بفترة الربع الثاني من نفس العام، بدلا من المقارنة بفترة الربع الثالث من العام 2023.



الأردن.. 7% نمو قاعدة العملاء إلى 4.3 ملايين عميل



سجلت الإيرادات الفصلية لعمليات زين الأردن نموا بنسبة 6% لتصل إلى 142 مليون دولار، ورفعت الشركة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 1% لتصل إلى 56 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 40%، ونمت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات الشركة بنسبة 6% لتصل إلى 21 مليون دولار، وشهدت هذه الفترة المزيد من التوسع في خدمات الجيل الخامس، ونشر الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت اللاسلكي المنزلي، وأدت هذه المشاريع التطويرية إلى نمو إيرادات خدمات قطاع البيانات في الشركة بنسبة 7%، تمثل 51%، وارتفعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 4.3 ملايين عميل، لتحافظ على ريادتها السوقية في المملكة.





البحرين.. 50 مليون دولار الإيرادات الفصلية.. بنمو 13%



حققت عمليات زين البحرين إيرادات فصلية بقيمة 50 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 13%، وسجلت الشركة نموا في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 11% لتصل إلى 17 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 33%، ورفعت الشركة أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 1% لتصل إلى 4.3 ملايين دولار، بينما نمت إيرادات خدمات قطاع البيانات بنسبة 6%، تمثل 46% من إجمالي الإيرادات.





