محمد الجراح: إطلاق الشركة الجديدة جزء من استراتيجية البنك لتعزيز موقعه الريادي في السوق

أنور بوخمسين: نسعى إلى تقديم حلول استثمارية متقدمة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية

جمال البراك: نعمل على تطوير مجموعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة.. سيتم إطلاقها قريباً



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الإطلاق الرسمي لذراعه الاستثمارية، شركة «الدولي إنفست» للاستثمار (KIB Invest)، لمزاولة أنشطة الاستثمار الإسلامي، وستقدم الشركة الجديدة مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية المصممة لتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء، وذلك بفضل فريق متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح: «سعداء بإطلاق شركة KIB Invest بشكل رسمي، إذ تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية KIB لتعزيز موقعه الريادي في السوق. حيث نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الإسلامية المتكاملة والمتنوعة». وأضاف: «من خلال KIB Invest، نتطلع إلى أن نكون في مقدمة مزودي الحلول الاستثمارية الإسلامية والاستجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات».



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «KIB Invest»، أنور بوخمسين، على التزام الشركة بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قائلا: «نهدف إلى تقديم حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، بما في ذلك إدارة الأصول، وإدارة الصناديق والمحافظ، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات الاستثمارية. في إطار رؤية الشركة، نسعى إلى تحقيق الريادة في هذه المجالات مع التزامنا التام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية».



وأكد بوخمسين على أن «KIB Invest» تسعى، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، إلى تقديم حلول استثمارية متقدمة تلبي الطلب العالمي المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وفي هذا الإطار، تعتمد الشركة على فريق عمل يتميز بالكفاءات الوطنية والخبرات الطويلة في هذا القطاع، ما يتيح تطوير منتجات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية في مجال الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «KIB Invest» جمال البراك: «تعمل الشركة على تطوير مجموعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي سيتم إطلاقها قريبا. نحن في وضع ممتاز لتعزيز قدراتنا الاستثمارية بفضل علاقاتنا القوية مع المؤسسات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية. نركز على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع نمو أعمالنا، وتوسيع نطاق استثماراتنا، وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا».



وأضاف البراك: «تتمتع KIB Invest بعلاقات وثيقة مع العديد من الجهات الفاعلة في القطاع، ما يعزز قدراتها الاستثمارية سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي أو الدولي. نهدف إلى عقد شراكات استراتيجية تسهم في تنمية أعمالنا وتوسيع آفاقنا الاستثمارية، وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات لعملائنا». وأوضح أن KIB Invest، في إطار تعاونها مع الجهات الرقابية، تلتزم بالعمل ضمن الأطر الرقابية وبمبادئ الشريعة الإسلامية، مع الامتثال الكامل للإرشادات الصادرة عن هيئة أسواق المال والالتزام بالقوانين الجديدة.



وأضاف: «نحرص على تنفيذ التدابير اللازمة لضمان توافق عمليات الشركة مع أعلى المعايير العالمية ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يحمي مصالح المستثمرين والمساهمين».



وأشار البراك إلى أن استراتيجية KIB Invest ترتكز على الابتكار في تطوير المنتجات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بهدف تقديم خدمات استثنائية وتحقيق عوائد مستدامة لعملائها.



وتتمثل رؤية الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الدولي (KIB) في أن تصبح الشريك الاستثماري الرائد المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت والمنطقة، ما يتيح للعملاء تعزيز النمو المستدام لثرواتهم على المدى الطويل من خلال حلول استثمارية إسلامية مخصصة لهم.