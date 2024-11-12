قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت، إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، في حين وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 20 مليار دولار.



وتوقع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات «أسبوع دبي للماس»، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الحالي.



وأشار إلى أن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.



وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.