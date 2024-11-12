

يواصل بنك الكويت الوطني زياراته الميدانية للاطلاع على سير العمل في مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ، الذي يمتد على مسافة 1.7 كيلومتر، حيث نظم البنك أمس زيارة إلى موقع المشروع للوقوف على ما تم إنجازه بعد مرور 6 أشهر على انطلاق أعماله الإنشائية.



شارك في الزيارة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، كما حضرها قيادات تنفيذية من البنك ومسؤولون من بلدية الكويت.



وتعرف الزوار خلال الجولة على سير الأعمال وتطورات المشروع وما تم إنجازه منذ انطلاق الأعمال الإنشائية بداية مايو الماضي، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 11 شهرا، أي في نهاية مارس 2025، ليكون شاطئ الشويخ بعدها جاهزا لاستقبال مرتاديه بحلته الجديدة حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 40% من المخطط له في المشروع



وتضمنت أعمال التطوير الحالية إعادة تأهيل كامل للبنية التحتية لمساحة المشروع البالغة 1.7 كيلومتر التي تشمل شبكات صرف الأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب نحو 360 عمود إنارة تعمل بتقنية LEED الموفرة للكهرباء، وكذلك كاميرات المراقبة الحديثة.



كما يشهد المشروع وضمن جهود البنك في تعزيز الاستدامة استخدام نحو 14 طنا من مواد الإطارات المعاد تدويرها في عملية بناء مضمار الجري الذي يمتد على طول المشروع.



وكان بنك الكويت الوطني قد وقع في مايو من العام الماضي اتفاقية مع بلدية الكويت تبرع بموجبها بمبلغ 3 ملايين دينار، وذلك لتطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية، لتوفير كل ما يحتاج اليه زوارها، مع التركيز على توفير مرافق عصرية تتميز بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يدعم استدامة الصحة والرياضة والترفيه في الكويت.



وتم التأكيد خلال الجولة على أهمية التواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق رؤية مشتركة نحو تطوير واجهة الشويخ البحرية، ليكون وجهة سياحية رائدة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق رفاهية مرتاديها، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الكويت، أو من زوار البلاد من الخارج.



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بنك الكويت الوطني لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، والتي تؤكد أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه في البلاد.



ويحرص «الوطني» على دعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال ما يحرزه من تقدم في تحقيق أهدافه البيئية، وإستراتيجيته لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لأصحاب المصالح كافة، ومساهمته في تعزيز جهود القطاع المصرفي لتسريع التحول إلى اقتصاد خال من الكربون.



ويتكون مشروع شاطئ الشويخ من 4 مناطق رئيسية، توفر كل منها الاحتياجات المختلفة لمرتادي الشاطئ، مع الحرص على تخفيف الأضرار البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يعكس التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بمفهوم الاستدامة البيئية من جهة، ويعزز ريادة البنك على صعيد المسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى، وهي:



ـ المنطقة الأولى: تتضمن ملاعب رياضية ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء واسعة، تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى أعمال ترميم المسجد ودورات المياه والأكشاك التجارية الموجودة ضمن المشروع. كما تضم المنطقة مواقع لأعمال مستقبلية لعدد من الأكشاك وأجهزة الصرف الآلي (ATM) والصراف التفاعلي (ITM).



ـ المنطقة الثانية: تحتوي على مساحة شاطئية رملية تتوسطها مقاعد خشبية.



ـ المنطقة الثالثة: تشتمل على حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء كبيرة وأشجار، وساحات للاسترخاء والجلوس والتأمل، لخلق بيئة هادئة.



ـ المنطقة الرابعة: تضم نقطة البداية للمشروع ولعبة الدامة التفاعلية (ذات قطع كبيرة الحجم)، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة تسمح بممارسة الأنشطة الخارجية وساحات متعددة الاستخدامات.