

أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت صافي ربح بلغ 5.3 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح قدره 4.7 ملايين دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، لتحقق بذلك نموا ملحوظا بلغ 12%. وارتفعت ربحية السهم إلى 4.1 فلوس، بالمقارنة بـ 3.7 فلوس خلال نفس الفترة بالعام الماضي، في حين حقق مجمل الربح 22.3 مليون دينار، مقارنة بـ 19.4 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15% خلال الفترة نفسها من العام 2023.



وفي الربع الثالث من 2024، سجل صافي الربح ارتفاعا مميزا بنسبة 86%، حيث بلغ 1.3 مليون دينار، مقارنة بـ 0.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2023، في حين سجل إجمالي الإيرادات نمو بنسبة 13% لتبلغ 21.6 مليون دينار، مقارنة بـ 19.1 مليون دينار بالفترة نفسها من 2023، كما ارتفع مجمل الربح للربع الثالث من 2024 بنسبة 36%.



وواصلت العقارات المتحدة تحقيق نتائج مالية إيجابية، وأظهرت نموا في عملياتها الرئيسية وأبرزها في قطاع الضيافة، حيث حققت زيادة نسبية في الإيرادات بنمو قدره 12% لتبلغ 4.1 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



كما حققت زيادة في إيرادات قطاع المقاولات والخدمات بنسبة نمو 30% لتبلغ 9.1 ملايين دينار، مقارنة بـ 7 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «سعداء بإعلان نتائج العقارات المتحدة الإيجابية عن الربع الثالث، مدعومة بمحفظة أصول الشركة والأداء التشغيلي في قطاعاتنا الرئيسية، لاسيما قطاع الضيافة والمقاولات وقطاع الخدمات». وأضاف: «مستمرون في التركيز على إتمام تطوير المكونات في ضاحية حصة، وعلى وجه الخصوص البدء في تسليم الوحدات السكنية لملاكها».



واختتم حوا حديثه، بالتأكيد على الإنجاز الأخير الذي حققته شركة العقارات المتحدة في متابعة الفرص الواعدة والذي انعكس في فوزها بعقد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير 3 أراض في منطقة صباح الأحمد السكنية.