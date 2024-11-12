غازي النفيسي: الأداء المالي للشركة يعكس نجاحها في تطبيق إستراتيجيتها لزيادة النمو وتعظيم الإيرادات

«الصالحية العقارية» مستمرة في دعم محفظتها العقارية بأفضل الفرص الاستثمارية بالداخل والخارج



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت صافي ربح بمبلغ 7.9 ملايين دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 13.8 فلسا، وذلك بالمقارنة بأرباح بمبلغ 12.2 مليون دينار وربحية سهم 21.4 فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن البيانات المالية للشركة تبين ارتفاعا في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال تلك الفترة من العام 2024 لتبلغ 32.2 مليون دينار، مقارنة بـ 30.3 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 6%، وذلك بدعم من تدفق الإيرادات من مشروع العاصمة، مشيرا كذلك إلى الارتفاع في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، لتصل إلى 24.9 مليون دينار، مقارنة بـ 22.9 مليون دينار.



وأضاف أن موجودات الشركة سجلت نموا قدره 21% إلى 529 مليون دينار، مقابل 437 مليون دينار، كما بلغت حقوق الملكية 181 مليون دينار، مقارنة بـ 175.8 مليون دينار، وذلك عن الفترة المقابلة من العام الماضي.



وأشار إلى نفاذ التعديل على اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين شركة العاصمة العقارية (شركة تابعة بنسبة 99.91%) وأحد البنوك الإسلامية المحلية بزيادة حد تسهيلات ائتمانية من 54 إلى 80 مليون دينار، تم استخدامها في إعادة جدولة مديونية سابقة للشركة وتمويل أنشطتها، الأمر الذي ساهم في انخفاض حجم المطلوبات المتداولة لشركة الصالحية العقارية بنسبة 42% إلى مبلغ 14.7 مليون دينار، وبالتالي تخفيف عبء الالتزامات قصيرة الأجل على الشركة.



وفي ختام حديثه، أوضح النفيسي أن الأداء المالي لشركة الصالحية العقارية عن تلك الفترة يعكس نجاح الشركة في تطبيق إستراتيجيتها لزيادة النمو وتعظيم الإيرادات، إضافة إلى التنويع في مشاريع الشركة المحلية والدولية، مؤكدا أن الشركة ستظل دوما تدعم محفظتها العقارية بأفضل الفرص الاستثمارية في الداخل والخارج.