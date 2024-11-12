

كشفت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت الشركة أرباحا في الأشهر التسعة في عام 2024 بقيمة 5.97 ملايين دينار، وبربحية بلغت 15.57 فلسا للسهم الواحد.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الإدارة صالح السلمي عن اعتزازه بالنتائج المالية التي حققتها «ايفا» حتى نهاية الربع الثالث من 2024 بتسجيل هذه الأرباح في معظم المؤشرات الرئيسية، مبينا أن ذلك جاء بفضل الالتزام المنضبط في تنفيذ استراتيجية الشركة مع اتباع منهجية في إدارة المخاطر، والحرص على تنويع محفظة التمويل وتقوية القاعدة الرأسمالية وتعزيز جودة الأصول، والحرص على تشغيلية هذه الأرباح.



وأشار السلمي إلى أن الأداء كان جيدا في الأشهر التسعة في عام 2024، بتحقيق أرباح بقيمة 5.97 ملايين دينار، مقارنة بـ 17.42 مليون دينار عن نفس الفترة من 2023، حيث تضمن أرباح المقارنة من العام الماضي أرباحا غير مكررة.



وأضاف أن مجموع الأصول بلغ 135.74 مليون دينار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ 111.17 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023، كما ارتفع مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 97.65 مليون دينار، مقارنة بـ 62.3 مليون دينار بالفترة نفسها من 2023 بنسبة نمو 56.74%.



وأكدت «ايفا» أنها ستستمر في مواصلة خططها التوسعية الهادفة واستثماراتها المتنوعة من المشاريع لتحقيق القيمة المضافة والمزيد من النجاح.