

فاز بنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، بجائزة «أفضل استخدام للتكنولوجيا في برنامج» للعام 2024 والمقدمة من (Incentive Awards) في حفل خاص أقيم بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة كبيرة من بنوك وشركات من جميع أنحاء العالم.



واستحق بنك «تم» الرقمي جائزة «أفضل استخدام للتكنولوجيا في برنامج» عن برنامج المكافآت الذي يوفره التطبيق للعملاء وفق معايير دقيقة استندت الى مستويات تفاعل المستخدمين سواء في كسب أو استرداد النقاط، كأفضل برنامج مكافآت فريد وموجه لفئة الشباب وعدد أعضاء التطبيق وعدد الزيارات ومعدلات التقييم على متجر آبل.



وتفوق بنك «تم» على منافسيه بتقييم دقيق عبر لجنة تحكيم مختصة مكونة من 11 قياديا على مستوى العالم استندت إلى معايير وأسس وجودة عالية في هذا المجال. ويعتبر بنك «تم» الوحيد ضمن قائمة الفائزين بالجائزة على مستوى الكويت.



وتعتبر جائزة (Incentive Awards) ذات قيمة عالية، حيث انطلقت عام 2015 وتُصنف ضمن الجوائز العالمية الكبرى، حيث تتوج الأفضل على مستويات عديدة وتصنيفات مختلفة تهتم في خدمة العملاء وتقديم خدمات ذات جودة وفق أعلى المعايير.



ويشهد الحفل السنوي حضور العديد من الرؤساء التنفيذين والقيادات البارزة في مجال البنوك وخدمة العملاء والقطاع الخاص، وتعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما توصل إليه التطور بكل المجالات.



وينفرد بنك «تم» الرقمي بكونه البنك الرقمي الأول والوحيد في الكويت الذي يقدم خدماته بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يقدم حلولا فريدة لعملائه، خصوصا من شريحة الشباب بما يعزز من تجربتهم المصرفية ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم. ويتميز بنك «تم» بتصميم شبابي عصري، وخدمات مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية تلبي تطلعات العملاء وفق أعلى معايير الجودة والأداء والسهولة والأمان والابتكار بجميع المنتجات والخدمات.



ويمتلك بنك «تم» بنية تحتية رقمية متطورة تمنحه الأفضلية في طرح الخدمات والحلول المالية للعملاء، حيث إن الرقمنة باتت لغة الحاضر والمستقبل وأسلوب حياة لدى الشباب الكويتي والعالم أجمع. ويمثل التطور الرقمي المحرك الأساسي للمستقبل بمختلف المجالات. ويوفر «تم» للعملاء سهولة لا مثيل لها في إجراء المعاملات، حيث يمكن لأي عميل بعمر 15 وما فوق أن يفتح حسابه الشخصي باستخدام الهاتف النقال دون الحاجة الى مراجعة أي موقع أو إجراء أي توقيع. كما يتيح للعملاء الشباب الاستفادة من برنامج مكافآت ونقاط وعروض وخصومات استثنائية تلبي كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى مركز خدمة اتصال على مدار الساعة.