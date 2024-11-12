

القاهرة ـ هالة عمران



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الجاري، 2024-2025 لجميع الطلاب المصريين المغتربين الدارسين للمناهج المصرية بنظام «أبناؤنا في الخارج».



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحديد رسوم امتحانات «أبناؤنا في الخارج» بمبلغ قدره 150 دولارا أميركيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة سداد رسوم امتحانات من خلال المنصة الإلكترونية لـ «أبناؤنا في الخارج».



إلى ذلك، أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، موضحة أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.



وأوضحت الوزارة انه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسؤولية الإدارة التعليمية.



وتابعت الوزارة: بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، قالت الوزارة، تعقد امتحانات إلكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة Short Essay بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر لطلاب الدمج وتعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقية الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.



وشددت الوزارة على أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في ذات موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص ـ الخدمات أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت) كسر ـ سرق، يتم امتحانهم ورقيا على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكتروني.