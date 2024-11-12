

القاهرة - خديجة حمودة



في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب المصري- السعودي المشترك «السهم الثاقب» الذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بمصر، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية.



وبحسب البيان الصادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عقيد أ.ح.غريب عبدالحافظ غريب، يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية، منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة في التدريب.