

حصدت لاعبات منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي 11 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهن في البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي (كأس غيماجيم 2024) التي استضافتها مدينة (غيماريش) شمالي البرتغال لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 200 متسابقة من 9 دول هي: الكويت والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وفرنسا وجورجيا واليونان والنرويج وسويسرا.



وأعرب سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم في تصريح لـ«كونا» بعد مرافقته وفد منتخبنا المشارك في منافسات البطولة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققته اللاعبات، مؤكدا حرص السفارة على تقديم الدعم الكامل للرياضيين وتذليل الصعوبات أمام الوفود الكويتية والعمل من أجل رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وقال الهزيم إن ذلك يأتي ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وعملا بإرشادات وزير الخارجية عبدالله اليحيا ضمن إطار رؤية إستراتيجية طموحة ترسخ مكانة الكويت دوليا.



وبين أهمية «الديبلوماسية الرياضية» ومساهمتها في تطوير اقتصادات الدول وتحسين الصور الذهنية لها وخلق حوار دائم بين الشعوب والأفراد وتسهيل التواصل بين الثقافات لبناء السلام «الذي لطالما آمنت الكويت بقيمه وسعت لنشره حول العالم».



من جانبها، قالت مدربة المنتخب الكويتي إيرينا كوفالتشوك ان ليان بهبهاني (13 سنة) ظفرت بـ3 برونزيات في مسابقات الطوق والشريط والفرق، فيما فازت سارة البناي (12 سنة) بذهبية مسابقة الكرة وفضية مسابقة الطوق، كما فازت نبيلة الخرافي (11 سنة) بذهبيتي مسابقتي الكرة والفرق، وفازت رايا القصار (11 سنة) بفضية الفرق وبرونزية الكرة، بينما حققت تاليا بهبهاني (10 سنوات) ذهبيتي اليد الحرة والكرة.



وأعربت المدربة الأوكرانية التي انضمت إلى الاتحاد الكويتي للجمباز عام 2020، عن فخرها بإنجاز اللاعبات الكويتيات وسعادتها بالأداء المتفاني، مشيدة بجهود الفتيات المبذولة ما أثمر تحقيق هذه النتائج.