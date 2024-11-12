

عبدالكريم أحمد



قررت محكمة الجنايات أمس إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الكويتي السابق لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد، بكفالة 1000 دينار لكل منهم.



وقررت المحكمة حجز الدعوى المتهم فيها المذكورون للحكم في 25 نوفمبر الجاري، على خلفية اتهامهم بسوء تنظيم مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي والتي أقيمت على ستاد جابر، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وكانت النيابة العام قد حققت مع المتهمين وقررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم.