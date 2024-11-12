حصدت النجمة الأميركية تايلور سويفت أربعا من جوائز «ام. تي. في» الأوروبية للموسيقى التي أقيمت مساء أول من أمس في مدينة مانشستر البريطانية، والتي تكافئ الأسماء الكبيرة في الموسيقى العالمية.



وفازت تايلور سويفت البالغة 34 عاما بجوائز: أفضل فنانة بالعام، وأفضل فنانة في الحفلات، وأفضل أغنية مصورة عن «فورتنايت» مع الفنان بوست مالون، كذلك حصلت على جائزة أفضل فنانة أميركية.



وفي كلمة مسجلة، أعربت سويفت عن الحزن لعدم تمكنها من الحضور. ووصفت منحها جوائز عن جولة حفلاتها وعن ألبومها وأغنيتها المصورة «فورتنايت»، بأنه «أمر مذهل»، موجهة التحية إلى مواطنها بوست مالون.



لكن سويفت التي كانت تتصدر قائمة الترشيحات بسبعة منها خسرت أمام أريانا غراندي في فئة أفضل فنانة بوب.



وتضاف هذه الجوائز إلى تلك التي سبق لسويفت أن نالتها طوال عام 2024، وفي مقدمتها تحقيقها في فبراير الفائت رقما قياسيا في جوائز «غرامي» بحصولها للمرة الرابعة على لقب ألبوم العام. وشكلت جوائز «ام. تي. في» الأربع أحدث حلقة من سنة قياسية حافلة بالإنجازات للمغنية الثلاثينية التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023، ومن أبرزها أن جولتها الضخمة «إيراس» باتت الأكثر تحقيقا للأرباح في تاريخ الموسيقى.