ولي العهد السعودي: الوقف الفوري لاعتداءات إسرائيل على فلسطين ولبنان وإلزامها باحترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها

الرئيس المصري: الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الرئيس التركي : يجب عزل إسرائيل دولياً ما لم تنهِ عدوانها على غزة ولبنان ونأمل أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق الوحدة

الرئيس السوري: الأولوية لإيقاف المجازر والإبادة والقتل ونحن لا نتعامل مع دولة ولكن مع كيان استعماري

ملك الأردن: يجب كسر الحصار على غزة وإطلاق جسر مساعدات طارئة وحلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

رئيس وزراء لبنان: العدوان الإسرائيلي تسبب في خسائر إنسانية فادحة وإجبار مليون ومائتي ألف لبناني على النزوح

الرئيس الفلسطيني : نطالب مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل والواجب العربي والإسلامي يفرض التضامن والتعاون

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وقادة ورؤساء الوفود المشاركة.

عقب ذلك بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة رحب فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بالقادة المشاركين.

وقال «تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة».









