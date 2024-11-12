أسامة أبو السعود



قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي انه سيقوم يوم الأربعاء ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بافتتاح حفل جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته ـ الدورة الثالثة عشرة. وأضاف الوسمي في تصريح صحافي أن الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته دليل على الاهتمام الرسمي من القيادة العليا في الكويت للقرآن الكريم وحفظته، وهو ما يتماشى مع استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي من أهم أهدافها السعي الدائم للريادة عالميا في خدمة القرآن الكريم والتميز في رعاية أهله وحفظته.



وأثنى الوسمي على اللجان التي تواصل الليل بالنهار للانتهاء من كل الاستعدادات التي بذلت لتنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته التي أسأل الله لهم التوفيق خلال إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للجائزة، داعيا جميع اللجان بالاستمرار بالعمل، وبذل الجهد والجد والاجتهاد للاستمرار المتميز في تنظيم هذه الحائزة التي وصلت اليوم إلى دورتها الثالثة عشرة والتي يتسابق للمشاركة فيها جميع حفاظ القرآن الكريم من مختلف الدول ومن جميع القارات.