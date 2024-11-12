أعاد البرلمان الياباني رسميا أمس انتخاب شيغيرو إيشيبا لشغل منصب رئيس الوزراء بعد جولة إعادة نادرة في مجلس النواب.



وفي الجولة الأولى من التصويت في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) الذي يضم 465 عضوا لم يصل أي من المرشحين إلى عتبة الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس للوزراء والبالغة 233 صوتا.



وخلال الجولة الثانية، حصل إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، على 221 صوتا مقابل 160 صوتا لمنافسه زعيم الحزب الديموقراطي الدستوري يوشيهيكو نودا فيما اعتبر 84 صوتا باطلا.



وفي وقت سابق أمس انتخب إيشيبا رئيسا للوزراء في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) بحصوله على 142 صوتا.



وتسلم ايشيبا بداية اكتوبر الماضي مهام منصبه وتم حل مجلس النواب في التاسع من الشهر نفسه.



وأجريت الانتخابات العامة في اليابان في 27 اكتوبر الماضي ما نتج عن خسارة الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب كوميتو الأغلبية في مجلس النواب.



ويعني احتمال تشكيل حكومة أقلية أن الائتلاف الحاكم يحتاج إلى الاستجابة بشكل أكبر لمطالب كتلة المعارضة التي اكتسبت القوة منذ الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.



وشكل إيشيبا حكومته الجديدة بإعادة تعيين جميع الوزراء في حكومته السابقة مع تعديل ثلاثة وزراء منهم وزير العدل.



وولد ايشيبا (67 عاما) وهو برلماني مخضرم في طوكيو عام 1957، وهو معروف بمعرفته الواسعة بشؤون الدفاع والأمن بعد تخرجه من جامعة (كيو) فيما دخل عالم السياسة بعد وفاة والده الذي شغل منصب حاكم محافظة توتوري للداخلية.



وانتخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1986 كما انضم إلى مجلس الوزراء للمرة الأولى عام 2002 بصفته مديرا عاما لوكالة الدفاع ثم شغل منصب وزير الدفاع وكذلك وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.