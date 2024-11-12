صدر مرسوم بتعيين 12 سفيرا وقنصلا عاما في العديد من دول العالم.



وصدر المرسوم بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.



وفيما يلي أسماء المشمولين بالقرار:



٭ عبدالعزيز أحمد العدواني ـ سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية.



٭ ريم محمد الخالد ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



٭ طارق عبدالله الفرج ـ سفيرا لدولة الكويت لدى هنغاريا.



٭ حسن محمد زمان ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية العراق.



٭ بدر عبدالله المنيخ ـ سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.



٭ مشعل أحمد المنصور ـ سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



٭ عبدالله عبدالرحمن الشطي ـ سفيرا لدولة الكويت لدى رومانيا.



٭ عبدالله سليمان الشاهين ـ سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.



٭ علي ثنيان حمادة ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.



٭ مطلق عبدالله الثويمر ـ سفيرا لدولة الكويت لدى منغوليا.



٭ خالد عبدالرحيم الزعابي ـ قنصلا عاما لدولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية.



٭ يوسف عبدالله التنيب ـ قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.