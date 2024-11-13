كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان عن أن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليارات دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليارات دولار.



وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ـ بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ـ إن هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.



وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 ملايين دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%، بقية المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.



أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 306 ملايين دولار ونسبة تراجع 25%، أميركا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%، فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%، ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%، هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%، الأردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%، المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%، إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%، وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% مقارنة بصادرات الفترة نفسها عام 2023.



كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 ملايين دولار.



وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%، الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%، السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%، زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%، بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%، خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%، زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.



وأكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.