

أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز أن الحكم الدولي محمد العطار سيشارك في إدارة منافسات بطولة العالم للباركور 2024 التي تقام في العاصمة اليابانية (طوكيو) خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري بناء على دعوة من الاتحاد الياباني للجمباز.



وقال الاتحاد الكويتي إن اختيار العطار لهذه المهمة يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها الحكم الكويتي على المستوى الدولي، متمنيا للعطار كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة العالمية. وتقدم الاتحاد بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها، وتسهيل مهمة العطار في هذا التكليف الدولي.