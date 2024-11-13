

أكدت أمين السر العام في الاتحاد الكويتي للفروسية، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للفروسية نبيلة العلي أن اجتماعات مثمرة تم عقدها مع رئيس الاتحاد السعودي والعربي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي، تمت خلالها مناقشة العديد من الأمور، ومنها النظام الأساسي الذي سيتم اعتماده في الاجتماع اللاحق للاتحاد العربي بحضور أعضاء الاتحاد العربي للفروسية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية التي بدأت أمس في أبوظبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي إنجمار دي فوس وممثلين عن جميع الاتحادات المحلية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، حيث مثل الكويت في الاجتماعات نبيلة العلي والمدير الفني للاتحاد الكويتي وليد خلف الجاسم.

وقالت العلي: «تمت مناقشة أنشطة المجموعة السابعة للفروسية وتم الالتقاء مع المسؤولين في جميع الإدارات بالاتحاد الدولي الذين أثنوا على تطور الفروسية في المنطقة العربية (المجموعة السابعة)، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء المجموعة». هذا، وسيعقد اليوم اجتماع للجمعية العمومية حيث سيمثل الكويت وليد الجاسم وسيقوم بالتصويت على القرارات، حيث غادرت نبيلة العلي إلى الرياض للتعليق على آخر جولات الجياد العربية «الجلوبال» الدولية.