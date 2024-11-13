

يعقوب العوضي



دشن فريق كرة اليد في نادي كاظمة مشاركته في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية الأبطال المقامة في الدوحة بتحقيق فوز مستحق على أهلي سداب العماني بنتيجة 27-20 في المباراة التي جمعتهما أمس، وبذلك حصد «البرتقالي» أول نقطتين له في مشواره في منافسات المجموعة الثانية، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الخليج السعودي في الـ 7 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية.

بدوره، يلتقي نادي الكويت مع نظيره الشارقة الإماراتي في الـ5 مساء اليوم في افتتاح مشوارهما في البطولة، حيث يتسلح مدرب «الأبيض» هيثم الرشيدي بتاريخ كبير مع الفريق بصورة عامة وبتحقيقه احد ألقاب البطولة، ولدى الرشيدي الأدوات المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، والمتمثلة في المحترفين القطري فرانكيس كارول والبرتغالي انخل هيرنانديز، إلى جانب محترفي البطولة البرتغالي سميدو والجزائري أسامة جزيري والبرازيلي غاليرمو سانتيستا، إلى جانب نخبة من اللاعبين المحليين أمثال صالح الموسوي، عبدالله الخميس، يعقوب أسيري، مشاري صيوان، وعبدالعزيز الشمري والحارس المتألق علي صفر.



في السياق ذاته، تستأنف اليوم منافسات بطولة الدوري العام بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة السابعة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلتقي اليرموك (بلا نقاط) مع السالمية (10 نقاط) في الـ 4.30 عصرا، بينما يتواجه الساحل (دون رصيد) مع التضامن (بلا نقاط أيضا) في الـ 6.00 مساء، فيما يلعب الصليبخات (8 نقاط) مع برقان (7 نقاط) في الـ 7.30 مساء.