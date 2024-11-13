

أثبت فريق تويوتا جازو للسباقات مرة أخرى قدرته على المنافسة باعتلائه منصة التتويج في رالي أوروبا الوسطى، الذي يقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، حيث تمكن إلفين إيفانز، ومساعده سكوت مارتن، من تحقيق المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ«هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، مؤكدا قوة الفريق وبراعته الإستراتيجية في المرحلة قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات لهذا الموسم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: «نؤكد لأعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات ولكل مشجعينا، أن شعارنا في فريق تويوتا جازو للسباقات هو «نحن نكره الهزيمة. والاستسلام ليس من شيمنا. ونحن على يقين بأننا سنحقق الفوز في رالي اليابان».



ويعد رالي أوروبا الوسطى، المعروف بتضاريسه الإسفلتية الصعبة وظروفه الجوية غير المستقرة، اختبارا حقيقيا لمهارة التخطيط الإستراتيجي والصلابة التي يتمتع بها فريق تويوتا جازو للسباقات، فقد أظهر إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن أداء ثابتا طوال فترة السباق على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ«هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، وتمكنا من تجاوز العقبات العديدة في مرحلتي التشيك وألمانيا بدقة متناهية. ورغم انطلاق إيفانز من المركز السابع، إلا أنه بفضل براعته في التعامل مع مسارات السباق وتفكيره الإستراتيجي نجح في تخطي المركبات المنافسة مسجلا أسرع زمن في مرحلة ستريشين (Strašín) ذات المسار الزلق، وأنهى السباق في المركز الثاني، وسط منافسة شرسة وظروف قيادة بالغة الصعوبة.



والمواجهة الأخيرة لهذا الموسم ستكون في رالي اليابان الذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 24 الجاري على الطرقات الإسفلتية الصعبة في محافظتي آيتشي وجيفو بالقرب من مدينة ناغويا، حيث يستعد فريق تويوتا جازو للسباقات للارتقاء الى طموح مشجعيه المحليين وتحقيق الفوز في هذا السباق المهم.