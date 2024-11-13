

أعلن نادي مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن رحيل الهولندي رود فان نيستلروي عن الجهاز الفني للفريق.



وذكر النادي الإنجليزي أنه في الوقت الذي وصل فيه المدرب البرتغالي روبن أموريم لقيادة «الشياطين الحمر» خلفا للمدرب السابق إريك تن هاغ، لن يستمر المدرب الهولندي ضمن الطاقم الفني للمدرب الجديد.



وأصدر مان يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: «يستطيع نادي مان يونايتد أن يؤكد أن رود فان نيستلروي قد ترك النادي».



وتابع «عاد رود إلى النادي في الصيف، وتولى مسؤولية قيادة الفريق خلال المباريات الأربع الماضية كمدرب مؤقت».



وأضاف البيان «رود هو أسطورة مان يونايتد وسيظل كذلك. نحن ممتنون لمساهمته والطريقة التي تعامل بها مع دوره طوال فترة وجوده مع النادي. سيكون دائما موضع ترحيب كبير في أولد ترافورد».



وواصل «لقد غادر أيضا رينيه هاك وجيلي تين روويلار وبيتر موريل، ونتمنى لهم جميعا التوفيق في المستقبل».



وأكمل البيان «سنؤكد التشكيل الكامل لتدريب الفريق الأول للرجال في الوقت المناسب».