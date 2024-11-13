

عبر نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، البرازيلي نيمار جونيور، عن إعجابه بملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مؤكدا أن المملكة تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لتنظيم نسخة استثنائية للمونديال.



وبين نيمار، خلال جولته في معرض ملف استضافة كأس العالم 2034 المقام بمدينة الرياض، أن ملف ترشح المملكة للحدث العالمي خطط له بإتقان لضمان توفير أفضل تجربة للاعبين والجماهير، على حد سواء، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».



وقال: «صمم كل شيء بهذا الملف لخدمة كرة القدم، إذ يراعي راحة اللاعبين، من خلال تجنب الرحلات الطويلة وتقليل أوقات السفر في المونديال، وتسهيل التنقل بين الملاعب والفنادق، ما يمنحهم الوقت الكافي للتعافي بين المباريات وتقديم أفضل أداء فني ممكن».