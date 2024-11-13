بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن تكريم الموظف المثالي يمثل دافعا للجميع لمواصلة التميز والإخلاص في العمل، لافتة إلى أن هذا ليس مجرد تقدير للجهود بل هو رسالة تؤكد أهمية التفاني وروح المسؤولية التي نتطلع إلى رؤيتها لدى جميع العاملين بالوزارة.



جاء ذلك خلال رعايتها وحضورها حفل التكريم الذي أقامته نقابة العاملين بوزارة الشؤون للموظف المثالي.



وقالت الوزيرة إن هذا الحفل المميز الذي يكرم فيه الموظفون المثاليون في وزارة الشؤون الاجتماعية يأتي تعبيرا عن تقديرنا العميق للجهود المخلصة التي يبذلها موظفونا في خدمة الوطن، مؤكدة أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع الموظفين لتحقيق أهداف الوزارة ورسالتها في خدمة المجتمع الكويتي. وذكرت أنه من الضروري توفير بيئة عمل مشجعة على الابتكار والإبداع، وتطوير مهارات العاملين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تفخر بها الوزارة. وتوجهت بالتهنئة للموظفين المثاليين وشكرتهم على تفانيهم وإخلاصهم، كما شكرت قياديي الوزارة على دعمهم المستمر لموظفيهم وحرصهم على تطوير قدراتهم، ما يعكس التزامهم بدعم مسيرة الوزارة التنموية، متوجهة بالشكر إلى نقابة العاملين بالوزارة على دورها في تنظيم هذا الحفل، الذي يعكس روح التعاون والدعم المستمر لموظفي الوزارة.



بدوره، أعرب وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د.خالد العجمي عن سعادته لتكريم كوكبة من موظفي وموظفات الوزارة المتميزين، مشيرا إلى أنها مبادرة مقدرة لمجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة وله وقع خاص في النفوس، متوجها بالشكر لهم وللموظفين على ما قدموا وأعطوا الوزارة. وأكد العجمي أن «ما شاهدناه في الحفل هو ناتج للتعاون بين الوكلاء المساعدين ونقابة العاملين بالشؤون، ومن المفرح أن يكون في العمل الحكومي تكريم للموظفين الذين يعملون بشغف وتفان». وذكر العجمي أن المعيار المعتمد في اختيار المكرمين هو التقييم الحاصلين عليه العام الماضي إلى جانب المتابعة الدائمة للإنتاجية، بالإضافة إلى الإحصائيات التي تجري في كل قطاع ويتم الاختيار بعناية وهم يستحقون هذا التكريم، موضحا أن «التكريم دعوة لجميع العاملين لأن يجتهدوا بشكل أكبر، واعدا بتكريم كل موظف مميز بالوزارة، فكل مجتهد سيكون له تكريم ونصيب في الدعم غير المحدود من قياديي الوزارة ومن الوزيرة، ستكون للموظف أولوية في تقديم كل الدعم وهو ما ينعكس إيجابا على الوزارة في جميع الخدمات التي تقدمها».



من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري «هذا الاحتفال لتكريم نخبة من الموظفين المتميزين في عملهم والذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في العطاء والإخلاص والتفاني، ومجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يقدر العاملين والموظفين ويثمن جهودهم ويقف بجانبهم لخلق كوادر وطنية معطاءة والاستمرار في العمل بنفس القوة والإرادة والنجاح، ونحن كنقابة نشد على أياديهم جميعا ونثمن جهودهم، ما يعود بالنفع والإيجاب على الصالح العام».



وأكد الدوسري أن الاحتفال ليس نهاية المطاف بل هو نقطة انطلاق جديدة نحو بذل الجهد لجميع موظفي الوزارة بالمثابرة والعمل والتنافس الشريف فيما بينكم، مثمنا للوزيرة حضورها الحفل رغم انشغالها والتزاماتها الكثيرة إلا أنها أصرت على مشاركة المحتفى بهم دعما وتشجيعا لهم. وقال الدوسري: في هذه اللحظات لا ننسى فلسطين وقلبها النابض غزة الأبية، فقد أزهقت الأرواح وتمزقت الأسر وسويت المباني بالأرض في أكبر المذابح اليومية على يد العدو الصهيوني المجرم الذي لا يفرق بين طفل وامرأة وشيخ كبير، ورغم كل الشهداء والآلام والجراح ما زالت غزة تقاوم ولم ولن تستسلم، حيث إن دماء أبنائها الشهداء هي الزرع. وفي ختام كلمته توجه الدوسري بالشكر الى كل من أسهم في تنظيم هذا الحفل.